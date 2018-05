Anzeige

Manche versprechen das Blaue vom Himmel, andere setzen Himmel und Hölle in Bewegung. Dann gibt es welche, die versprechen, die Sterne vom Himmel zu holen, während der ein oder andere bereits im siebten Himmel schwebt.

Auch die Bibel berichtet zuallererst: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ (Genesis 1, 1). Und Jesus weist seine Jünger darauf hin: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.“ (Matthäus 24,35).

Auch wenn selbst beim Beten gerne nach oben geblickt wird: Mit dem biblischen Himmel ist etwas anderes gemeint als das All, das hinter den Wolken liegt. Während die Erde für alle sichtbaren Dinge steht, ist der Himmel der Ort aller unsichtbaren Dinge. In vielen Religionen gilt der Himmel als die Sphäre, die übernatürliche Wesen, Erscheinungen oder Götter beheimatet. Es ist der Ort, an dem sich jenseitiges Leben abspielt.