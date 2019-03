Religionen im Gespräch

Wir sind verschieden – das wird schnell deutlich, als wir uns gegenseitig vorstellen. Christen und Muslime, aber nicht nur das, sondern auch: evangelisch und katholisch, eriträisch-orthodox, DITIB-Moscheeverein und Marokkanische Kulturgemeinschaft, Bosniakische Muslime und Ahmadiyya.

Was uns verbindet? Die Religion, also die Erkenntnis, dass ich mich nicht mir selbst verdanke. Die Suche nach etwas, das größer ist als ich. Und schließlich die Erkenntnis, dass das Vertrauen in dieses Größere mir helfen kann, mein Leben zu bewältigen und zu einem guten Miteinander von Menschen führt.

Als Suchende sind wir miteinander verbunden, auch mit denen, die vor wenigen Tagen in einer Moschee in Neuseeland Opfer eines furchtbaren Terroranschlags wurden. In einer Schweigeminute sind unsere Gedanken bei ihnen.

Verbindet uns die Religion? Nicht nur, sie trennt auch! Denn Religion ist Suche nach Wahrheit. Und Wahrheit nimmt den ganzen Menschen in Anspruch, sie hat damit etwas Absolutes. Es ist deshalb nicht damit getan, zu sagen: „Wir glauben doch alle an denselben Gott!“

Wir spüren: Es ist notwendig, dass wir Toleranz in ihrer ganzen Tiefe ausloten. Wir müssen lernen, uns als Menschen zu akzeptieren, die auf der Suche nach Wahrheit sind und für sich beanspruchen, diese Wahrheit – wenigstens ansatzweise – entdeckt zu haben. Das ist weit mehr als zu sagen: „Seid nett zueinander!“ Wir sind uns einig: In der Begegnung der Religionen soll Gewalt nicht sein! Und wir spüren, dass jeder den Weg der eigenen Religion kritisch betrachten muss, denn Spuren von Gewalt haben alle im Rucksack ihrer Geschichte. So kommen wir miteinander ins Gespräch. Es hilft, dass wir schon öfter zusammensaßen und dass wir einmal im Jahr miteinander Fußball spielen. Es ist Vertrauen da. Es gibt keine Unterstellungen. Aber es gibt viele Fragen. Wir können sie zunehmend klarer formulieren: Wie ist das mit der Homosexualität? Wieso beurteilt ihr die Situation in der Türkei ganz anders als wir? Wie seht ihr die Rolle der Frau? Unterschiede können stehenbleiben.

Jeder fragt sich, was sein Beitrag für das Gespräch sein kann. Für uns Christen wird es die Liebe sein, die Jesus in den Mittelpunkt stellt: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten! So entsteht ein gutes Miteinander.

Wir sind noch lange nicht fertig. Wir werden wieder zusammensitzen beim nächsten Abend der Religionen und einander erzählen, zuhören und Fragen stellen.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche!

* Der Autor Arno Kreh ist Pfarrer und Dekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße.

