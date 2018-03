Anzeige

Wir sehen gerne etwas durch eine rosarote Brille. Bringt jemand etwas übertrieben positiv rüber, so spricht man davon, dass er den Sachverhalt „im rosigsten Licht“ darstellt. Verliebte schweben auf rosa Wolken. Und wer eine blühende Fantasie hat, malt sich umgangssprachlich „etwas in den rosigsten Farben“ aus.

Die Farbe „Rosa“ ist auch in der Tier- und Pflanzenwelt oft vertreten. Die Mandelblüte als eine der ersten Baumblüten nach dem Winter erscheint in dieser auffallenden Farbe. Rosa ist auch die Farbe des an diesem Wochenende gefeierten Sonntag „Laetare“. Das lateinische Wort bedeutet „Freue dich!“ und ist nach dem Anfangswort der römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen Liturgie benannt. Der vierte Fasten- oder Sonntag steht in der Mitte der Vorbereitungszeit auf Ostern.

In der katholischen Liturgie wird das „Rosa“ in Gewändern, Tüchern oder Altarschmuck verwendet, um mit dem „aufgehellten Violett“, das die vorösterliche Bußzeit bestimmt, ein Zeichen der Vorfreude zu setzen. In das Violett der Fastenzeit mischt sich an diesem Tage schon ein wenig von der weißen Liturgiefarbe des nahen Osterfestes, was den rosa Farbton ergibt.