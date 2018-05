Anzeige

Päonien wird ein hoher symbolischer Gehalt zugewiesen. In der christlichen Symbolsprache stehen sie für Reichtum, Heil, Heilung und Schönheit. Päonien werden auch als Marien- oder Königsblume bezeichnet. Nicht anders in der chinesischen Gartenkunst. Hier symbolisiert sie zugleich die Sanftmut Buddhas.

Eine alte Legende

Benediktinermönche sollen die Gemeine Pfingstrose nach Mitteleuropa gebracht haben, um sie als Heilpflanze in ihren Klöstern zu kultivieren. Gelegentlich wurde die Pfingstrose daher auch „Benediktinerrose“ genannt. Sicher wurde sie auch in Lorsch kultiviert. Auch vom Klostergarten hier gelangte die Pfingstrose in viele private Gärten.

Päonien werden als Rosen ohne Dornen geschätzt. Eine alte Legende rankt sich um sie. Demnach soll eine Jüngerin Jesu in ihrem Rosengarten über den Tod Jesu geweint haben. Nach dem Pfingstereignis soll sie wieder in ihren Rosengarten gekommen sein und habe ihren Augen nicht getraut. Die Rosensträucher seinen voller Blüten gewesen und sie hätten keine Dornen mehr gehabt. Es sollen die ersten Pfingstrosen gewesen sein. Die Frau habe erkannt: „Gott hat die Dornen weggenommen und das Leid in Freude verwandelt.“

