„Ich gehe schwanger mit einer Idee, mit einem Gedanken.“ Was wir mit der Redewendung meinen, das ist, dass wir dem Ganzen, bevor es Wirklichkeit wird, Zeit zu reifen geben. Was zunächst vielleicht nur ein Geistesblitz war, das soll erst vollständig entwickelt und anderen nicht halbfertig präsentiert werden. Es muss sich im späteren Lebensumfeld auch bewähren können. Wer mit etwas schwanger geht, der lässt sich die für die Entwicklung notwendige Zeit. Es besteht keine Eile, eigene Gedanken und Lösungsansätze zu präsentieren. Was ich erwäge, darf ich zunächst nur in mir selbst tragen, gut durchdenken und strukturieren. Ich gönne dem Ganzen Ruhe - solange, bis es tauglich für die Welt ist und in ihr bestehen kann. Das erfordert Geduld - von denen, die es in sich tragen und von denen, die das „Ergebnis“ haben wollen.

„Schwerfällig“

Das Wort „schwanger“ hat seinen Ursprung wohl im westgermanischen „swangra“, das die Bedeutung von „schwerfällig“ hat. Noch nicht reif für andere, beschäftigt und belastet das Thema möglicherweise die Person, die es in sich trägt. Aber das, was sich im Innern langsam entwickelt, wird somit immer mehr auch ein Teil von demjenigen sein, in dem es reift. Frauen, die mit einem Kind schwanger gehen, geht es ähnlich. Es braucht die Zeit des „Schwangergehens“, manchmal auch der schwerfälligen Entwicklungsphasen, bevor das im Mutterleib wachsende Kind lebensfähig ist.

Im Gegensatz zu Gedanken und Ideen, mit denen ich schwanger gehe und die damit immer wieder aufgegriffen werden müssen, läuft die Entwicklung bei einer echten Schwangerschaft auch ohne großes Zutun ab. Was in beiden Fällen aber von Anfang an gebraucht wird, das ist die ständige Zuwendung zu dem, das da entsteht. Ohne die wird es das nun Geborene auch später schwer haben, um zu bestehen.

