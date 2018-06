Anzeige

In Gleichnissen und Reden Jesu wird „Spreu vom Weizen“ getrennt, später auch die die Unterscheidung der Geister gelehrt. Die ersten Gemeinden unterschieden sich in der Lebensführung deutlich von anderen: „Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt“ (Apostelgeschichte, 2,42-46).

Die Unterscheidung von anderen Lebensweisen brachte keine Trennung, sondern schaffte Bewunderung und Engagement. So heißt es weiter: „ Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten“. Sich für das „Heilige“ zu entscheiden und sich damit von anderen zu unterscheiden, kann also auch wieder zusammenführen. „… Ade. Scheiden, tut weh“, besingt ein altes Volkslied. Sich bewusst und engagiert auf etwas neues einzulassen, ist eben nicht leicht, tut manchmal weh und erfordert, sich von vielem Gewohnten zu scheiden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.06.2018