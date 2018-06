Anzeige

Mehr als 4000 junge Menschen aus Hessen und Rheinland-Pfalz feiern an diesem langen Wochenende den Jugendkirchentag in Weilburg an der Lahn. Wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mitteilte, steht bei rund 250 Veranstaltungen neben dem Glauben vor allem die persönliche Verantwortung für die Umwelt im Mittelpunkt. Der neunte Jugendkirchentag, der auch „go(o)d days & nights“ heißt, hat das Motto „Weil ich Mensch bin ...“ und sogar eine eigene Hymne: den Song „Königskind“ von der Band „Beatween“.

In Podiumsdiskussionen soll es unter anderem um die Digitalisierung gehen, auf speziellen Rädern können sich die Teilnehmer ihren eigenen Strom für frische Mixgetränke erstrampeln. Zu den Höhepunkten des großen christlichen Jugendfestes zählt auch eine Seilbahn, die extra für das Treffen quer über die Lahn gespannt wird. Auf fünf Aktionsflächen rund um das Weilburger Schloss werden unter anderem eine Slamsession, Gospel- und Tanzworkshops und Improvisationstheater angeboten.

Nachtgebet am Tagesende

Neben Sport, Partys und Spielen stehen besondere Gottesdienste und Bibelstunden auf dem Programm. Die Tage werden mit einem gemeinsamen Nachtgebet abgeschlossen. Zielgruppe des Jugendkirchentags sind Mädchen und Jungen zwischen 13 und 17 Jahren, aber auch junge Erwachsene. Rund 2000 Jugendliche übernachten in den örtlichen Schulen.