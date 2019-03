Der künftige Fuldaer Bischof Michael Gerber ist vor seiner Amtseinführung am morgigen Sonntag auf einem nicht gerade kurze Pilgerweg unterwegs. Bislang haben sich laut Bistum mehr als 400 Mitstreiter angekündigt, die am Samstag ab 11 Uhr mit Gerber zum Dom nach Fulda laufen wollen. Nicht ganz so ausdauernde Pilger können sich auch für ein wesentlich kürzeres Stück in Fulda-Haimbach anschließen (15.30 Uhr, Pfarrkirche St. Markus). Die Ankunft am Dom ist für 17 Uhr vorgesehen. Um 18 Uhr gibt es ein einfaches Pilgeressen.

Seine zweitägige Pilgerwanderung startete der sportlich begeisterte Bischof schon am Freitag. Startpunkt ist der Hoherodskopf, der zweithöchste Berg im Vogelsbergkreis. Der Weg führt auf Abschnitten der Bonifatius Route über 47 Kilometer bis nach Fulda. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019