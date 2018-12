Sternsinger unterwegs

„Wir gehören zusammen“ – das ist die Kernbotschaft der Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Damit stellen sich die Mädchen und Jungen, die als Sternsinger gekleidet von Haus zu Haus gehen, an die Seite von Kindern mit Behinderung. Exemplarisch werden bei der aktuellen Aktion Sternsinger-Projekte aus Peru vorgestellt.

Vom 3. bis 5. Januar sind die Sternsinger des Pfarreienverbunds in Bensheim und am 5. Januar in Lautertal unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen.

Bei der 61. Aktion Dreikönigssingen wollen die Sternsinger deutlich machen, wie schwer es Kinder mit Behinderungen besonders in Entwicklungsländern haben. Die Mädchen und Jungen aus Bensheim und Lautertal sind dabei nicht allein. Bundesweit werden sich rund 300 000 Kinder und 90 000 Begleiter auf den Weg machen, um sich für Kinder in der Welt einzusetzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018