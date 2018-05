Anzeige

Auch Petrus ermutigt mit den Worten die junge Kirche, die sich vielfacher Ablehnung ausgesetzt sieht, sich für den Frieden einzusetzen. (1. Petrus 3, 11). Hier steht auch die Zusage Jesu: „Meinen Frieden gebe ich euch…“.

In der Bibel begegnet einem keine Formulierung so oft wie „Der Friede sei mit Dir“ oder „Der Friede sei mit Euch“. Seit Jahrtausenden und in vielen Kulturen steht der Friedensgruß: „Pax – Shalom – Salam“ für ein aufrichtiges Willkommen.

Nicht nur Waffenstillstand

Jeder Mensch sehnt sich letztlich nach Frieden, im Innern und seinem Umfeld. Was wirklicher Friede ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Jedenfalls gilt er mehr als Waffenstillstand. Gläubige sehen direkte Zusammenhänge zwischen dem Frieden mit sich selbst, mit der Welt und mit Gott. Auch Wissenschaftler bezeichnen Frieden übergreifend als heilsamen Zustand der Stille oder Ruhe, an dem Störung oder Unruhe keinen Platz haben.

Von alleine stellt sich Frieden offensichtlich nicht ein. Er setzt Friedfertigkeit der Menschen und damit verbundene Friedensbemühungen voraus. Frieden ist also nicht selbstverständlich, er muss gesucht werden.

