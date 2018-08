Trauben – fruchtiges Sinnbild für das Paradies

Rebe, Traube und Wein – die drei Begriffe werden in nahezu allen Büchern der Bibel erwähnt.

Die Weinrebe war im alten Israel sehr verbreitet. Sie hatte eine herausragende Stellung in der Kultur und in der Wirtschaft. Der daraus gewonnene Wein war das Volksgetränk. Er wurde nahezu jeden Tag, besonders aber an Festtagen getrunken. Frische und getrocknete Trauben wiederum wurden damals in allen Volksschichten verbraucht.

Hauptnahrungsmittel

Wie Brot und Öl gehörte der Wein zu den drei Hauptnahrungsmitteln. Er war so beliebt, dass sich das Volk Israel selbst mit einem Weinstock vergleicht.

Die Traube zählte bei Opferungen zu den sogenannten Erstlingsfrüchten.

„Der Wein erquickt den Menschen das Leben. Und was ist Leben, da kein Wein ist? Der Wein ist geschaffen, damit er den Menschen fröhlich machen soll“, so verkündet schon das Buch Sirach (Kapitel 31, Vers 32).

Wo die Traube erwähnt wird, rankt sich das Thema zugleich um Schöpfung, Offenbarung und Verheißung. Auch Jesus greift für seine Verkündigung häufig auf die Bilder von der Traube, dem Wein, dem Weinstock oder dem Weinberg zurück. Er hebt damit die Freude und Fülle, die mit dem Gottesreich einhergeht, hervor. Beim letzten Abendmahl lässt der den Wein der Trauben zu seinem eigenen Blut werden, das für die Menschen vergossen wird.

Der Weinstock, den er als Bild für seine Gleichnisse nimmt, steht immer für das Individuelle, das Besondere. Weinstock und Weinbauer beschreiben das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel. Evangelist Johannes nennt den aus dem Volk Israel stammenden Jesus selbst einen Weinstock. Gott wird durchweg als sorgender Gärtner beschrieben, der sich liebevoll um seinen Weinberg und damit um jede Pflanze kümmert.

Wo die Reben reifen, werden sie zu einem Sinnbild des hereinbrechenden Paradieses. Ein guter Wein trägt zu Verhältnissen wie im Schlaraffenland bei. Kein Fest ohne das besondere Getränk. Im äthiopischen Henochbuch trägt wohl auch daher einer der beiden Paradiesbäume Weintrauben. Im Hohen Lied der Bibel wird auch die Liebe mit dem Trinken von Wein verglichen.

Das, was über viele Wochen am Weinstock gewachsen ist, hat die Kraft zu paradiesischer Fülle – auch wenn lange Dürrezeiten über die Zeit des Wachstums herrschten. Sie mindern nicht das Ergebnis, sondern steigern sogar oft die Qualität.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018