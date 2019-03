. . . und jung

Michael Gerber – geboren am 15. Januar 1970 – ist mit seinen aktuell 49 Jahren der jüngste Bischof der katholischen Kirche in Deutschland. Der jüngste Bischof bundesweit der beiden großen Kirchen ist der gebürtige Schwarzwälder aber nicht. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland mitteilte, gibt es bei ihr einen rund zwei Monate jüngeren Bischof: Thomas Adomeit, Bischof der Evangelischen Kirche in Oldenburg, wurde am 12. März 1970 geboren. Die katholische Kirche hat noch zwei Weihbischöfe in ihren Reihen, die ebenfalls jünger sind: Weihbischof Florian Wörner (Augsburg) wurde am 5. Februar 1970 geboren und Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg (München) am 28. Juni 1970. Doch sie sind keine Diözesanbischöfe und somit keine Leiter eines Bistums. Deswegen ist der Fuldaer Oberhirte der jüngste katholische Bischof. dpa

