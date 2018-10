Unter einem Mantel stehen

Ein Mantel bietet Schutz. Er weist Regen, Wind oder Kälte ab und schützt den Körper. Die Bezeichnung Mantel stammt vom althochdeutschen „mantal“ ab. Es leitet sich wiederum vom lateinischen „mantellum“ ab. Es bedeutet so viel wie Hülle oder Decke. Kinder verstecken sich gerne darunter, um Wärme und Geborgenheit zu erfahren. Unter der Decke oder unter dem Mantel der Mutter fühlen sie sich sicher und den Gefahren von außen nicht mehr hilflos ausgesetzt. Im Mittelalter kannte man das Recht des Mantelschutzes. Einer Person wurde allein durch Bedecken mit dem eigenen Mantel rechtlicher Schutz gewährt.

Wird heute etwas unter dem Mantel der Verschwiegenheit behandelt, gilt es als streng vertraulich.

Nicht immer ist es gut, was vor anderen verhüllt wird. Den Schutz nutzen viele aus. Wer umgangssprachlich „unter einem Deckmantel“ agiert, täuscht in der Regel vor. Schon seit dem 13. Jahrhundert hatte der Begriff „Deckmantel“ die Bedeutung von „Tarnung“ oder „Heuchelei“.

Auch die Aussage „bemänteln“ meint eigentlich nichts anderes, als „etwas beschönigen“. Manches wird etwas „mit dem Mantel der Nächstenliebe zugedeckt“. Die Redewendung bedeutet nichts anderes, als nachsichtig zu sein sowie auf Kritik und alles andere Unangenehme zu verzichten. Manch Wichtiges breitet sich so einfach unter „den Mantel des Schweigens“.

In christlichen Darstellungen gilt der Mantel fast ausschließlich als Symbol des Schutzes und der Geborgenheit. Martin von Tours teilt seinen Mantel, um seinem Nächsten Schutz zu geben. Schutzmantelmadonnen in den Kirchen wollen aufzeigen, die Gottesmutter nimmt all ihre Schützlinge unter den besonderen Schutz ihres Mantels.

