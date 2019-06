Unter sengender Hitze stehen

Die Tage bringen Rekordhitze mit sich. Die Menschen stöhnen unter den hohen Temperaturen. Auch wenn es noch vor kurzem zumindest ab und zu geregnet hat, führt die intensive Sonnenstrahlung in der Natur schon wieder zu Trockenheit und Dürre.

Manchmal geht es auch ohne Sonne im Leben „heiß“ her, es werden hitzige Debatten geführt oder wir leiden unter einer besonderen Herausforderung. Wir fühlen uns kraftlos, beginnen zu stöhnen und kommen ins Schwitzen.

Für die Menschen in biblischen Zeiten war Hitze an der Tagesordnung. Mehr als 25 Mal wird sie in der Bibel thematisiert. Gott sorgt demnach dort, wo es „brennt“, für Kühlung und Erfrischung.

Das gilt auch auf der spirituellen Ebene. Wer auf Gott vertraut, kann gerade in heißen Zeiten kühlende Erfahrungen machen. Prophet Jesaja verkündet, Gott biete wie ein Schatten Schutz vor Hitze. Wie ein „gewaltiger Schild“ oder wie „ein schützendes Dach am heißen Mittag“ halte Gott die Hitze vom Gläubigen fern, sagt Jesus Sirach.

Richtig hitzig wird es nach der „Offenbarung“ der Bibel am Ende aller Tage. Eine apokalyptische Hitze sucht dann die Erde heim. Die Himmel durchzüngeln Feuer, die Elemente schmelzen vor Hitze. Den wahrhaft Gläubigen soll die sengende Hitze allerdings nichts anhaben. Sie können gelassen auf „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ warten.

Dort werden die Menschen nie wieder unter Hitze leiden müssen, kündigt schon Prophet Jesaja zu alttestamentlichen Zeiten an: „Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird keine Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird sie an die Wasserquellen leiten.“ (Jesaja Kapitel 49, Vers 10).

Zumindest biblisch gesehen lautet die Botschaft durchweg: Immer cool bleiben, wenn es heiß hergeht – auch dann, wenn mal etwas auf der Seele brennt.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019