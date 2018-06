Anzeige

Bald machen sich wieder viele Menschen auf den Weg in den Urlaub. Fremde Länder und Kulturen, neue Orte und Gesichter warten darauf, erkundet beziehungsweise kennengelernt zu werden: Und „keiner kommt von einer Reise so zurück, wie er weggefahren ist“ formuliert Graham Greene.

Auch mir geht es so. Ich freue mich schon auf meinen Urlaub, den Alltag hinter mir zu lassen, auf frische Luft, damit ich nach dem Urlaub wieder durchstarten kann... In meiner Vorfreude kommt mir dabei immer wieder dieses mutmachende Lied von Gregor Linßen in den Sinn:

„Du bist das Feuer, das den Dornbusch nicht verbrennt.