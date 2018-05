Anzeige

Offensichtlich war es für Christen aber von Anfang an schwer zu verstehen, was das Wesen Gottes ausmacht und sie suchten nach einem Bild, das es annähernd begreiflich macht. Nach langen Diskussionen einigte man sich auf dem Konzil von Nizäa auf die Wesenseinheit in drei Personen: Gott ist gleichzeitig drei und einer.

Er wird von den Menschen im Laufe ihrer Geschichte, aber auch im Heute unterschiedlich erfahren. Mal offenbart sich Gott als der Schöpfer und Vater allen Seins, der die von ihm geschaffene Welt, insbesondere die Menschen liebt. Mal zeigt er sich in seinem Sohn, in dem er selbst Mensch geworden ist, das Leben teilt und sein Heil bringt. Nicht zuletzt wirkt er auch als der Heilige Geist, der durch die Zeit bei den Menschen gegenwärtig ist und in ihrem eigenen Denken und Handeln stärkt und lenkt.

