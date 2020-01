Vom Fischer zum Menschenfischer

Wer fischt, der versucht etwas einzufangen, bringt etwas aus dem Wasser, holt etwas aus der Tiefe heraus. Nur mit Hilfe von Netzen gelingen große Fänge. Fische dienen der Nahrung des Menschen.

In biblischen Zeiten war der Fisch eines der Grundnahrungs- und damit im wahrsten Sinne Lebensmittel. Jesus als Wanderprediger sucht, so die biblischen Erzählungen, sein „Team“ am See Genezareth. Die von ihm Berufenen lassen alles stehen und liegen und folgen ihm. Sie lassen Haus und Hof, ihre Einkommensmöglichkeit und die Familien hinter sich.

Petrus bekommt von Jesus die Zusage, ein Menschenfischer zu werden. Spontan konnte er Jesus sicher nicht nachfolgen. Er musste spüren, dass durch ihn das eigene Leben positiv verändern konnte. In den direkten Begegnungen mit Jesus erkannte er sicher, wer er selbst war und wer ihn anspricht und war dadurch bereit alles Bisherige aufzugeben. So etwas für jemanden oder eine Sache freiwillig zu tun, setzt großes Vertrauen voraus, das nach und nach aufgebaut werden muss. Der Begriff „Menschenfischer“ wurde durch die Bibel geprägt. Von jemandem gefischt zu werden, das weckt zunächst ungute Gefühle und schürt Ablehnung. Den „Gefischten“ wird dabei offensichtlich zu wenig Würde und Respekt entgegengebracht. Niemand will „gefangen“ sein, sondern frei leben und entscheiden dürfen.

Große Gewässer stehen bildlich für Tiefe und Lebensfeindlichkeit. Wer hier herausgeholt wird, ist gerettet.

Im griechischen Urtext der Berufungsgeschichten am See Genezareth gibt es zudem zwei unterschiedliche Begriffe, die versuchen, das beschreiben, was Jesus will: Der eine hat mit die Bedeutung von „das Leben schenken“ oder „wieder beleben“. Das andere steht neben dem Einfangen auch für das Verschonen. Ein Menschenfischer nach biblischer Aussage ist demnach kein Fänger im negativen Sinne, kein Guru oder Scharlatan. Sie ist eine Person, die andere nur durch eigene Werke, Worte und Werte und damit dem eigenen Auftreten „einfängt“, um sie zum Leben zu führen.

