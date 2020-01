Von Pfeilen durchbohrt

Pfeile zeigen eine Richtung an. Sie lenken auf ein Ziel. Als Teil einer Waffe sollen sie treffen, mindestens verletzen, vielleicht sogar töten.

Kein anderer Heiliger wird mit Pfeilen so in Verbindung gebracht wie Sebastian. Sein Gedenktag ist der 20. Januar. Historisch belegte Daten zu seinem Leben gibt es nicht. Er soll 288 in Rom zu Tode gekommen sein, nachdem er im Zirkus Maximus zu Tode gepeitscht wurde.

Der Name Sebastian bedeutet „dem Kaiser angehörig“. In Zusammenhang mit der Deutung des Namens entwickelte sich eine umfassende Legende. Er soll unter Kaiser Diokletian Hauptmann der Prätorianergarde gewesen sein. Er verheimlichte seinen christlichen Glauben, sorgte aber heimlich für seine christlichen Glaubensgenossen.

Nachdem der Kaiser von Sebastians Glauben erfuhr, soll er diesen an einen Baum binden und von Bogenschützen erschießen lassen haben. Sebastian wurde für tot gehalten. Von seinem ersten Martyrium erholt soll Sebastian dann dem Kaiser öffentlich entgegengetreten sein, und ihm die Sinnlosigkeit der Christenverfolgungen vorgehalten haben. Darauf ließ ihn Diokletian bis zum Tode auspeitschen.

Als Schutzheiliger verehrt

Da man lange Zeit glaubte, Seuchen kämen wie heimliche Pfeile angeflogen, trug man Sebastianspfeile vor allem im Zeitalter der Pest als Schutz vor der Krankheit. Als Schutzheiliger wird Sebastian ununterbrochen verehrt. Heute gilt Sebastian auch als Patron der Homosexuellen, der vor Aids bewahren soll. Der unbekleidet am Baum stehende Märtyrer ist vor allem seit der Renaissance ein beliebtes Thema der Aktmalerei.

Die Tage um den 20. Januar bezeichnet man als Sebastianskälte. Und so verbinden sich mit dem frühen Märtyrer auch einige Bauernregeln: „Ist es um Fabian und Sebastian schon warm, / wird das Jahr meist futterarm.“ Oder: „An Sebastian / fängt Baum und Tag zu wachsen an.“

