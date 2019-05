Weder lustlos noch unsozial

Früher war alles besser!“ – „Die heutige Generation engagiert sich gar nicht mehr!“ – „Die sitzen ja nur noch vor dem Fernseher/Computer/Handy!“ Immer wieder höre ich Eltern oder auch Großeltern, die sich über die heutige Generation beschweren. Doch sind die heutigen Kinder und Jugendlichen wirklich die lustlosen und antisozialen Wesen, wie sie diese Aussagen zu beschreiben versuchen? Mitnichten!

Sie wollen Beweise dafür? Dann schauen Sie sich dieses Wochenende doch einmal genauer in Ihrer Umgebung um. Die bundesweite 72-Stunden Aktion findet statt – eine Sozialaktion, organisiert und durchgeführt vom Bund der deutschen katholischen Jugend und dessen Mitgliedsverbänden.

Alleine an der Bergstraße haben sich über 20 Gruppen mit mehr als 600 jugendlichen und jung gebliebenen Teilnehmern angemeldet um seit Donnerstag und noch bis Sonntag soziale und caritative Projekte zu realisieren – alles ehrenamtlich und nur für den Lohn der Dankbarkeit und Anerkennung. Die Projekte kommen überall aus der Gesellschaft und reichen von Kindergärten bis Altenheim hin zu städtisch öffentlichen Plätzen oder Bildungseinrichtungen.

Die Aktion stützt sich dabei auf fundamentale christliche Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Sich selbst, seine Fähigkeiten und seine (Arbeits-)Zeit für diese 72 Stunden zur Verfügung zu stellen und gemeinsam mit Tausenden anderen etwas Großes zu schaffen. Das schafft nicht nur Zusammenhalt, sondern zeigt auch, dass unsere jungen Generationen zu weit mehr in der Lage sind als wir Erwachsenen ihnen oftmals zutrauen.

Halten Sie also an diesem Wochenende einmal die Augen in der Gesellschaft offen, sicherlich wird auch bei Ihnen in der Nähe ein Projekt realisiert.

* Der Autor Jonas Ansorge ist Dekanatsjugendreferent der Katholischen Jugendzentrale Bergstraße.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019