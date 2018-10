Wendelin, der Viehheilige

Kaum ein Heiliger kam bei Bauern und Pilgern so gut an, wie Wendelin. Der 20. Oktober ist sein Gedenktag. Auch im ländlich geprägten Odenwald stehen zahlreiche Kapellen, die unter seinem Patronat stehen.

Wendelin gilt vor allem als Viehheiliger und Hirtenpatron. Der Grund dafür liegt nicht fern: Sein Grabheiligtum liegt in einer sehr bäuerlichen Gegend. Hirten und Bauern suchten regelrecht einen Beschützer für ihren wichtigsten Besitz, das Vieh.

Dabei kam Wendelin aus einem ganz anderen Stand. Er war der Sohn eines iroschottischen Königs. Er verzichtete auf den Thron und beschloss nach Rom zu pilgern, wo er allerdings nie ankam. Er wurde Schweine- und Schafhirte bei Trier und lebte in einer kleinen Zelle in der Nähe des Klosters Tholey.

Grab wurde Wallfahrtsstätte

Nach dem Tod des Abtes, wurde ihm die Leitung des Klosters aufgetragen. Nach langer Krankheit starb Wendelin im Jahr 617. Der Legende nach soll sein Leichnam von Ochsen zu seiner früheren Zelle in den Wald gezogen worden sein. Schon bald wurde sein dortiges Grab in der heute nach ihm benannten Stadt St. Wendel eine Wallfahrtsstätte.

Wendelin wurde zu einem Helfer in schrecklicher Not. Wendelin ging als Viehheiliger und Hirtenpatron in die Geschichte ein. Er wurde weit über seine Wahlheimat hinaus vor allem vom Landvolk verehrt und bei allen Nöten, die das Leben auf dem Land betreffen, angerufen. Hier und dort wird er als Weinheiliger geschätzt, vor allem wenn es um den ländlichen Apfelwein geht.

Die Verehrung an der Bergstraße und im Odenwald jedenfalls setzte früh ein. Als Pilger- und Bauernpatron wurde er Namensgeber und Schutzpatron vor allem von Flurkapellen sowie in Kirchen in der Region und ein beliebter Wallfahrtsheiliger der hier lebenden Menschen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018