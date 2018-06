Anzeige

In der Offenbarung am Ende der Bibel wird der Aufruf „Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“ sogar sieben Mal wiederholt. Die Gläubigen sind aufgefordert, ihre Ohren zu spitzen und auf das zu lauschen, was Gott ihnen zu sagen hat - auch wenn der Lärm der Zeit die eher stillen Botschaften gerne überlagert. Wie die Schüler eines Rabbis sind die Gemeinden aufgerufen, das von ihnen Gehörte und damit Verstandene nicht nur aufzunehmen, sondern auch anderen kundzutun.

Das bereits Gesagte und Verstandene möglichst nur zu wiederholen, ist offensichtlich nicht Gottes Wille. Erst recht ist es nicht die lautstarke Verkündigung. Es kann das Verkündete leicht zu einer Botschaft werden, die andere nicht mehr hören wollen und ihr Ohr und ganz verschließen. So wird auch im Jakobusbrief der Bibel aufgefordert, Wort und Tat dieselbe Sprache sprechen zu lassen: „Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst“ (Jakobus Kapitel 1, Vers 22).

