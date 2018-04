Anzeige

Wie die neugeborenen Kinder, so möchten wir uns gerne wieder fühlen: neugierig auf alles, was kommt, begierig, herauszufinden, was wir alles anstellen können, unbefangen in ein Zutrauen, beinahe alles ausprobieren und schaffen zu können.

So erlebe ich sie oftmals, die ganz Kleinen im Kindergarten, wenn sie größer sind in der Grundschule – und dann irgendwann, wenn sie als Jugendliche in die Konfirmandenstunde kommen, dann scheint es wie verloren gegangen: Unbefangenheit und unerschütterliches Vertrauen.

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, es wieder zu erwecken. Es wäre eine gelungene Konfirmandenzeit, wo solches Vorhaben ans Ziel kommen kann. Neugeborene sind angewiesen auf die Fürsorge in ihren Familien: Eltern und Großeltern, Paten, auch große Geschwister sind unverzichtbare Gegenüber. Wo es gelingt, solches voneinander zu lernen und aufeinander zu achten, da lebt Gesellschaft auf.