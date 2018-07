Anzeige

Eine Seifenblase hat besondere Eigenschaften: Sie glitzert in den schönsten Regenbogenfarben, zeugt von Leichtigkeit und Transparenz. Auf der Seifenhülle spiegelt sich die eigentliche Welt. Im Innern ist sie hohl.

Sie kommt nur zur Größe, wenn viel Luft im Spiel ist, zerplatzt aber schnell, wenn irgendetwas in den Weg kommt. Was der Redensart nach wie eine Seifenblase zerplatzt, scheitert trotz beachtlichem Aufstieg oder wird von anderen zunichte gemacht. Oder man sagt so, wenn Träume und Wünsche des Menschen nicht erfüllt werden.

Man kann „aufgeblasen“ sein vor Stolz und platzen vor Wut. Das, was bisher angestrebt wurde und leicht von der Hand ging, wird dann mit einem Knall zu einem luftigen Nichts. Im Leben zerplatzt so manche Blase, weil das, was wir gerne sehen würden – eben das, was glitzert und schillert – leicht und faszinierend ist. Auch Wahrsager schauen wohl daher gerne in Glaskugeln.