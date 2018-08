Von den Menschen wird sie durchweg als fleißig bezeichnet; sie sammelt unermüdlich Honig und wird nicht nur deswegen geschätzt und geliebt – die Biene.

„Es geht zu, wie in einem Bienenstock“, so sagt man, wenn man von chaotischen Zuständen spricht. Dabei lebt die Biene in einer offensichtlich perfekt organisierten Gemeinschaft. Jede Biene hat ihre Aufgabe, alles seinen Platz und eine gut strukturierte Hierarchie.

Für etwas zu „schwärmen“, das ist vermutlich vom Bild des Bienenstocks abgeleitet. Alles konzentriert sich auf eine Sache. Auch wenn es um einen Bienenstock noch so mächtig summt und brummt, das Ganze sehr unübersichtlich scheint: Nichts innerhalb des Bienenstaates geschieht zufällig.

Die stets summenden und tänzelnden Bienen gehören fest zum Sommer. Fehlen Bienen, dann hat das schwerwiegende Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Pflanzen.

Kelten und Germanen glaubten, Bienen kommen aus der Welt der Sonne und sind unmittelbar mit ihr verbunden. Nach Überzeugung der alten Griechen wurde Zeus als Säugling von Bienen genährt. So galt Honig als Götterspeise und Opfergabe.

Der alttestamentliche Autor Jesus Sirach beschreibt Bienen als Vorbild für Unscheinbarkeit, gepaart mit Erfolg. Ein Bienenschwarm mit Honig, den Simson aus dem Kadaver eines Löwen holt, wird später als Sinnbild der Auferstehung von den Toten gedeutet. Das scheinbare Sterben der Bienenvölker im Winter und das Wiederaufleben im Frühjahr lässt sie zum Symbol für göttliche Unsterblichkeit werden.

Da man in der Antike annahm, dass die Bienen ihre Brut nicht zeugen, sondern von den Blüten sammeln, wurde die Biene unter Christen dann ein Symbol der Jungfräulichkeit. Auf zahlreichen Marienbildern wird ein Bienenkorb mit abgebildet. Aus Bienenwachs werden Gottesdienstkerzen bereitet. Da die Biene dazu beitrug wird diese auch heute noch in der katholischen Osternacht-Liturgie, dem Loblied Exultet, ausdrücklich gewürdigt.

Nach wie vor lehrt die Biene, dass große Aufgaben meist nur mit Fleiß und einer gewissen Ordnung gelöst werden können. Auch wenn man Chaos empfindet: Es könnte hinter ihm dann doch eine durchdachte Struktur und auch ein Sinn liegen.

