Wir haben es in der Hand

Frust, Wut, Hass – reißen wir diese Mauern ein!“, so appellierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am letzten Wochenende zur Feier von 30 Jahren Wiedervereinigung in Berlin.

Das lässt sich leichter sagen, als es getan ist. Tatsächlich scheint es nach 30 Jahren neue Mauern zu geben, die Menschen trennen – nicht nur die zwischen Ost und West. Mauern und Gräben in Köpfen und Herzen – Ressentiments allerorten: Politische und gesellschaftliche Mauern zwischen Populismus und Rechtschaffenheit, zwischen Alt und Jung. Und man gewinnt den Eindruck: Sie wachsen eher noch in diesen Zeiten, als dass Menschen gewillt sind, sie einreißen.

Fast fühlt man sich an die Worte Peachums erinnert, der in Berthold Brechts Dreigroschenoper deklamiert: „Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut -– anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.“ Oder um es mit Worten des Soziologen Hartmut Rosa zu sagen: Wir leben in einer sogenannten „Wutgesellschaft“, in der zunehmende Verrohung zu beklagen ist.

Am Sonntag ist wieder Volkstrauertag. Ein wichtiger Tag. Erinnerung an all die vielen Opfer, die zwei unsägliche Kriege im 20 Jahrhundert verursacht haben. Und mit ihnen erinnern wir uns an all die vielen, oft anonymen Opfer von Gewalt, Hass und Ausgrenzung bis in unsere Tage hinein.

„Den Hebel umlegen!“

Wie stoppen wir dieses Rad von Frust und Wut und Hass, das sich von der Vergangenheit in die Gegenwart weiterdreht? Ja, einerseits mahnt uns die Vergangenheit, die Erinnerungskultur des Volkstrauertags, vor den schlimmen Folgen. Aber das allein wird nicht reichen. Erinnerung ist der erste Schritt.

Der zweite Schritt lautet: „Den Hebel umlegen!“ Und damit ist jeder Einzelne von uns gemeint: Keiner ist zum Pöbeln und Diffamieren im Internet und sozialen Medien gezwungen. Keiner muss auf Autobahnen rasen und bedrängen. Keine muss über Andersdenkende herziehen. Wir entscheiden frei, wen wir wählen.

Das Gute ist: Wir haben es eigentlich selbst in der Hand. Gesellschaftliche Umkehr fängt in einer Demokratie beim Einzelnen an – oder gar nicht.

Christlicher Glaube kann dazu entscheidend beitragen. Denn er macht in der Bergpredigt Jesu deutlich, welcher Segen auf einer anderen Haltung und einem anderen Umgangsstil liegt. Jesu Worte klingen wie ein Ansporn für eine bessere Gesellschaft: „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. [...] Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen!“ (Matthäus 5) – Peachum sollte am Ende nicht Recht behalten!

* Der Autor Dr. Christian Ferber ist Pfarrer in der Evangelischen Gemeinde Einhausen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.11.2019