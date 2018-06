Anzeige

Sie werden meistens in einem Atemzug genannt; und sie werden als Apostelfürsten bezeichnet: Peter und Paul. Sie haben nicht nur das „P“ als Anfangsbuchstaben in ihrem Namen gemeinsam, beide sind auch die großen Wegbereiter des christlichen Glaubens. Ihre Briefe an die ersten Gemeinden waren so maßgebend, dass sie unverzichtbarer Bestandteil des Neuen Testamentes wurden. Der Gedenktag „Peter und Paul“ wurde gestern, am 29. Juni, begangen.

Peter, der von Jesus als „der Fels“ – lateinisch: Petrus – bezeichnet wurde, war ein einfacher Fischer aus Bethsaida in Galiläa. Jesus berief ihn zum Jünger. Er hatte eine herausragende Position unter den Aposteln und führte die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. Vermutlich bei einem Aufenthalt in Rom um 67 nach Christus kam er unter Kaiser Nero zu Tode.

„Vom Saulus zum Paulus“, so wird der spätere Wandel vom Christenverfolger zum Apostel und Missionar beschrieben. Paulus war Zeltmacher und beteiligte sich der Bibel zufolge an der Steinigung des Christen Stephanus. Nach einer Begegnung mit dem auferstandenen Christus wurde er zum überzeugten Anhänger des Christentums. Auch er soll Kaiser Nero in Rom zum Opfer gefallen sein.