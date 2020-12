Aktien als Lebensversicherung

Bergstraße.Spätestens mit Einstieg ins Berufsleben oder der Hochzeit war früher die Lebensversicherung eine Selbstverständlichkeit. Die Policen waren aus heutiger Sicht gut verzinst. Alte Verträge rentieren mit vier Prozent. Das ist lange her. Jetzt wird der Garantiezins für neue Lebensversicherungen voraussichtlich von 0,9 auf 0,25 Prozent sinken.

Seit die Europäische Zentralbank mit ihrer Null- und Negativzinspolitik Lebensversicherungen unattraktiv machte, ist viel Geld auf der Suche nach Verwendung. Einiges davon ist in Immobilien geflossen, wie sich an den gestiegenen Preisen für Häuser und Wohnungen ablesen lässt. Und auch in Aktien. Trotz Corona ist der Deutsche Aktienindex Dax auf dem Weg zu neuen Rekorden.

Der größte Nachteil solcher Anlagen. Sie lassen sich nicht verlässlich mit Gewinn verkaufen, wenn man das Geld braucht. Etwa beim Eintritt in die Rente. Wer weiß schon, wie sich Immobilien- und Aktienmärkte entwickeln? Das ist das Risiko. Die Alternative wäre Geld auf einem Konto liegen zu lassen. Dann wird es zumindest nicht weniger. Aber es verzinst sich auch nicht. Ein Mittelweg wären sind Aktien mit stabilen Dividenden. Sie sind keine Lebens- oder Rentenversicherung aber in der Vergangenheit haben sie sich gut verzinst.

