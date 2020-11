Bergstraße.Als Ideenschmiede will sich die CDU um neue Technologien, Innovationen und Digitalisierung kümmern. Das kündigte Armin Laschet, Kandidat für den Parteivorsitz und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gestern in einem Beitrag für die FAZ an. Ähnliches war von seinen Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen sowie vielen Parteigranden auch schon zu hören. Da können alle gleich den Besen in die Hand nehmen und vor der eigenen Türe kehren. Mit allerlei Ausreden, meist in Zusammenhang mit Corona, hat es die Partei bisher wort- und erfolgreich vermieden, einen digitalen Parteitag zur Kür ihres neuen Vorsitzenden auf die Beine zu stellen. Aber aufgepasst: Ausgerechnet die nicht gerade als technikverliebten bekannten Grünen haben nun am Wochenende gezeigt, wie man einen digitalen Parteitag organisiert. Mit 800 Delegierten. Zwar ruckelte es hier und da, aber im Großen und Ganzen funktionierte es. Und es wurde sogar abgestimmt. Corona kann für die analoge CDU keine Ausrede mehr sein. Sie könnte ja mal bei den Grünen nachfragen, wie das so mit Innovationen, Digitalisierung und neuen Technologien funktioniert.

