Anstalt statt Wirtschaft

Bergstraße.Im Januar steigen sie wieder die Gebühren für ARD und ZDF und eine mittlerweile unübersichtliche Flut von Radioprogrammen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist die einzige Dienstleistung hierzulande, die man bezahlen muss, auch wenn man sie nicht nutzt. So ein schönes Leben wünscht sich jedes Unternehmen, das sich täglich im Markt und gegen Wettbewerber behaupten muss. Und das nicht nur in Corona-Zeiten mit ihren zahlreichen Einschränkungen.

An die 400 Millionen Euro sollen die öffentlich-rechtlichen Anstalten von 2021 an mehr bekommen. Zum Vergleich: das ist mehr als die Frankfurter Allgemeine Zeitung, oder die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel in einem ganzen Jahr insgesamt einnehmen. Wohl gemerkt durch den Verkauf ihrer Produkte.

Über das Programm und Geschmäcker der Anstalten kann man bekanntlich. Aber eindeutige politische Schlagseite (grün-links), jede Menge seichter Unsinn (vorwiegend sonntags im ZDF), oder Tatorte, die eher nach experimentellem Independent-Film aussehen, statt handwerklich gut gemachtem Krimi, lassen einen schaudern. Dazu noch irrsinnig teure Sportrechte, wobei wirklich wichtige Ereignisse etwa im Fußball (Bundesliga, Champions League) dann doch bei den privaten Sendern laufen. Und dafür noch mehr Zwangs-Geld bezahlen. Wie wäre es, wenn die Anstalten endlich mal sparen und konsolidieren, wie es Unternehmen im richtigen Wirtschaft-Leben auch machen würden?

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020