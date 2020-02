Chancen und Risiken

Jeder für sich, aber alle für Bensheim? Mit der Absage der BfB an eine weitere Zusammenarbeit mit der CDU hat sich die Koalition nun vollständig in ihre Bestandteile aufgelöst. Den Grünen hatten die Christdemokraten ja bereits im Januar den Stuhl vor die Tür gestellt.

Dass sich die Bürger für Bensheim gegen eine Fortführung des Bündnisses bei veränderten Rahmenbedingungen entschieden haben, überrascht nicht. In einem Jahr ist Kommunalwahl, bis dahin hätte man sich im Windschatten der CDU kaum profilieren können. Selbst wenn die Gespräche mit dem bisherigen Partner besser gelaufen wären: Aus Sicht der BfB hätte ein neues Arrangement kaum Sinn gemacht, zumal die Meinungen bei tragenden Themen (wie Marktplatz) doch auseinandergingen. Das belegen die jüngsten Sitzungen überdeutlich. Stattdessen schaltet man nun bereits in den Wahlkampfmodus, was sich deutlich aus der Stellungnahme der Wählergemeinschaft herauslesen lässt.

Doch was heißt das jetzt für die Bensheimer Kommunalpolitik? In den nächsten Monaten dürfte alles etwas weniger vorhersehbar werden. Wer einen Antrag durchbringen möchte, muss sich Mehrheiten beschaffen. Feste Koalitionen und Oppositionen gehören der Vergangenheit an.

Das klingt zunächst ungewohnt, ist aber ein normales demokratisches Prozedere und durchaus eine Chance im Ringen um die beste Idee. Zumindest in der Theorie. Wie praxistauglich die Konstellation ist, wird sich zeigen.

Konfliktpotenzial ist hoch

Das Konfliktpotenzial in der Stadtverordnetenversammlung ist grundsätzlich hoch, der Blutdruck bei einzelnen Protagonisten schnell in ungesunden Höhen. Die Auflösung der Koalition hat dabei nicht zu einem friedlicheren Betriebsklima beigetragen. Bürgermeister- und Kommunalwahl werden keine beruhigende Wirkung haben, das Gegenteil dürfte der Fall sein.

Bei allem Verständnis dafür muss darauf geachtet werden, dass am Ende die Stadt, deren Interessen man vertreten will, nicht auf der Strecke bleibt. Bei der aktuellen Debatte um den städtebaulichen Wettbewerb für den Marktplatz hat sich gezeigt, dass dies ein schwieriges Unterfangen werden kann. Überspitzt formuliert, hätte man sich den Dialogprozess auch sparen können, wenn jeder die Ergebnisse nun in seinem Sinne interpretiert und fast jede Fraktion für sich reklamiert, den Bürgerwillen umsetzen zu wollen. Nüchtern betrachtet kann allerdings niemand mit Gewissheit behaupten, zu wissen, was die Mehrheit der Bensheimer tatsächlich will. Dafür hätte es in der Tat eines Bürgerentscheids bedurft. Und selbst dann hätte man abwarten müssen, wie viele sich daran beteiligen.

So aber steht das gesamte Projekt wie bisher auch auf wackligen Füßen. Im Rathaus muss man hoffen, dass die Architekten Lösungen vorschlagen, die Überzeugungsarbeit leisten können und auf eine große positive Resonanz stoßen. Ansonsten kann Bürgermeister Rolf Richter im Fachhandel gleich die nächste Ladung Reißleinen bestellen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020