Die Impf-Weltmeister

Bergstraße.Normalerweise hat die Schweiz den Ruf, schnell, effizient und ohne großes Aufhebens Probleme anzugehen und pragmatische, zuverlässige und ordentliche Lösungen zu finden. Beim Impfen gegen Corona machen unsere Nachbarn leider eine genauso schlechte Figur wie die Politik hierzulande. Der Impfstart Anfang Januar wurde größtenteils verpatzt. Immer noch fehlen Testkapazitäten. Und dieser Tage kann man sich nicht einmal für einen Impftermin anmelden. Kommt einem alles sehr bekannt vor. Wie in Deutschland sind die meisten Politiker in der Schweiz damit beschäftigt, die Schuld von sich zu weisen und sie anderen zuzuschieben. Sinnvoller wäre es, die Energie für gemeinsamen Lösungen aufzubringen.

Was bei solchen Scharmützeln herauskommt (außer Politikverdrossenheit), lässt sich an den Impfquoten (Geimpfte in Prozent) ablesen. Einer Art Weltmeisterschaft des Impfens. Die Schweiz liegt derzeit mit 1,3 Prozent auf dem Niveau von Deutschland (1,4 Prozent). Zum Vergleich: Dänemark kommt auf 3 Prozent und das hierzulande wegen seines Premiers Boris Johnson belächelte Großbritannien auf 6 Prozent. Die USA kam in der Ära Trump übrigens schon auf 5 Prozent. Spitzenreiter ist Israel (35 Prozent) gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (22 Prozent) und Bahrein (8 Prozent). Hier wurde wohl geimpft statt gestritten.

