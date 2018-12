Ein Drahtseilakt

Die Bensheimer Haushaltsdebatte kann man als ähnlich spannend und kurzweilig empfinden, wie einem Kunstrasenplatz beim Wachsen zuzuschauen. An ihren Grundpositionen rütteln weder Koalition noch Opposition – aus ihrer Sicht verständlich – nicht.

Das Dreierbündnis stellt die Investitionen zum Wohle der Stadt in den Vordergrund, die Opposition zeigt mit dem Finger auf den Schuldenberg, der beständig wächst und ein Ausmaß erreicht hat, bei dem Leute mit Höhenangst leicht schwindelig werden kann. Der Anstieg in den vergangenen zwölf, dreizehn Jahren ist nicht von der Hand zu weisen, ebenso berechtigt ist der Hinweis, dass dies in Zeiten rekordverdächtiger Steuereinnahmen geschehen ist. Ihren Teil dazu beigetragen haben Bürger und Unternehmen, die ordentliche Erhöhungen (Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Hundesteuer) schlucken mussten.

Es lässt sich gut leben

Die jährlich wiederkehrende Kritik mag Koalition und Rathausspitze nerven, gehört aber zum Geschäft – vor allem, solange diese Schulden tatsächlich nicht abgebaut werden.

Kurz vor einem Besuch beim Schuldenberater steht Bensheim aber dennoch nicht. In der jüngeren Vergangenheit ist es dank der hohen Steuereinnahmen und einem Sparkurs im Rathaus gelungen, die Kassenkredite in den Griff zu kriegen und Altfehlbeträge abzubauen – also die Miesen, die durch nicht ausgeglichene Haushalte aufgelaufen sind. Das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus.

Gelungen ist dies bisher ohne harte Einschnitte. Bensheim ist nach wie vor eine Stadt, in der es sich quer durch alle Altersklassen gut leben lässt. Die Stadt leistet sich ein Schwimmbad, ein Theater, eine gut sortierte Stadtbücherei, betreibt eine Musikschule, investiert massiv in die Kinderbetreuung, finanziert einen Weihnachtsmarkt mit, unterstützt Vereine und verfügt über ein nahezu schlaglochfreies Straßennetz, für den Umwelt- und Naturschutz fällt ebenfalls einiges ab – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Andere Kommunen würden vermutlich ganze Stadtteile opfern, wenn sie nur einen Bruchteil dieser Angebote hätten.

Nicht zum Nulltarif

Zum Nulltarif gibt es das Gesamtpaket allerdings nicht. Aus dem Blickwinkel der Opposition ist der Ruf nach Einsparungen deshalb durchaus legitim. Nur muss man am Ende des Tages schlüssig benennen, wo man den Rotstift ansetzen will und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Das gelingt den Fraktionen von SPD, FDP, AfD und FWG mal mehr, mal weniger gut.

Den Verantwortlichen im Rathaus spielt momentan in die Karten, dass die Wirtschaft brummt. Der finanzielle Spielraum wird allerdings enger. Der aktuelle Haushaltsplan beinhaltet weitaus weniger Luft als zu früheren Zeiten, der Gewerbesteueransatz ist alles andere als konservativ geschätzt. Sprich: Viele Ausfälle darf es 2019 nicht geben – weder bei den Unternehmen noch bei anderen Einnahmeposten wie Grundstücksverkäufen. Sonst wird man die Einlassungen der Kritiker nicht einfach wegmoderieren können.

Wohnen als Herausforderung

Zumal es an Herausforderungen nicht mangelt. In bezahlbaren Wohnraum muss weiter kontinuierlich investiert werden, die Innenstadt – nach wie vor besser als ihr Ruf – braucht ein stimmiges Konzept. Das kann am Marktplatz mit den vorliegenden Planungen gelingen, es kann aber wie beim Bürgerhaus ein schmerzhaftes Millionenspiel werden.

Unterm Strich bleibt die finanzielle Ausrichtung ein Drahtseilakt. Läuft alles nach Plan, bleibt Bensheim eine Stadt mit Zukunft. Kommt man an einer Stelle ins Wanken, droht ganz schnelle eine harte Landung.

Zumal es bei Großprojekten wie dem Haus am Markt und dem Bürgerhaus nicht nur bedingungslosen Applaus aus der Bevölkerung gibt (vorsichtig formuliert). Die finden sich im Haushalt zwar nur indirekt wieder, weil die MEGB als Bauherr auftritt. Der Öffentlichkeit sind solche Details aber herzlich egal, wenn irgendetwas in ihren Augen aus dem Ruder läuft. Dessen sollten sich die Entscheidungsträger bewusst sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018