Eine erste Etappe

Die Mietverträge unterschrieben, der Antrag auf Abriss gestellt: Stadt und MEGB haben mit langem Anlauf ihre Hausaufgaben beim Haus am Markt erledigt. Mit der Gastronomie-Kette Café Extrablatt konnte ein bekannter Name verpflichtet werden, dem man durchaus zutrauen darf, für Leben in und außerhalb der Bude auf dem Marktplatz zu sorgen. Dass das Unternehmen selbst 1,2 Millionen Euro investieren will, zeigt, dass man vom Standort überzeugt ist, und stärkt die Eigenmotivation. Wer so viel Geld in die Hand nimmt, sollte ein hohes Interesse daran haben, ein florierendes Geschäft auf die Beine zu stellen.

Kritik wird nicht verstummen

Unstrittig ist aber, dass die Kritiker an dem Großprojekt nicht verstummen werden, nur weil die Stadt einen Gastronomen gefunden hat. Zumal die durchaus beachtenswerten Kosten von 6,8 Millionen Euro keine Beruhigungspille sind, sondern von den Bestandsbewahrern eher als Aufputschmittel verstanden werden dürften.

Bürgermeister Rolf Richter und MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter haben trotz allem eine aus ihrer Sicht wichtige Etappe gemeistert. Allerdings gibt es noch einige Klippen zu umschiffen. Abriss und Neubau im Herzen der Altstadt gleichen einem chirurgischen Eingriff, der keine Fehler verzeiht. Zumal man nicht genau weiß, welche historischen Hinterlassenschaften im Untergrund lauern. Steht das Haus am Markt 2.0 schließlich, müssen die Mieter die hohen Erwartungen, die in sie gesetzt werden – Stichwort Belebung einer momentan toten Fläche – erstmal erfüllen.

Schritt zum Gesamtkonzept

Aber das ist noch Zukunftsmusik. Im besten Fall – und wenn sich der Baustellenlärm verzogen hat – geht vom oberen Marktplatz tatsächlich eine Signalwirkung aus. Zumal für das ehemalige Kaufhaus Krämer am anderen Ende des Platzes ebenfalls eine hochwertige Lösung in den nächsten Jahren angestrebt wird.

Damit kommt man dem geforderten und dringend erforderlichen Gesamtkonzept schon ein gutes Stück näher. Sollte wider Erwarten noch Bewegung in die verfahrene Situation der denkmalgeschützten Häuser kommen und sich eine sinnvolle Nutzung abzeichnen, hätte die Stadt am Marktplatz die meisten Trümpfe in der Hand und müsste sie „nur“ noch richtig ausspielen.

Fest steht: Im Ringen um die Zukunft der Innenstadt bleibt es spannend, die Herausforderungen werden sicherlich nicht kleiner. Die Verlautbarungen am Donnerstag im Rathaus waren – Stand jetzt – jedoch kein Schritt in die falsche Richtung.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019