EU-Hilfen: Zuschuss ja bitte, Kredit nein danke

Bergstraße.Das war ja nicht anders zu erwarten. Während die direkten nicht rückzahlbaren Zuschüsse der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Corona-Krise schnell beantragt werden, ist das Interesse an Krediten äußerst überschaubar. Ein Beispiel: Der 750 Milliarden Euro dicke Topf des EU-Aufbaufonds, den Polen und Ungarn gerade blockieren. Zwar warten die Regierungen ungeduldig auf die 390 Milliarden Euro direkter Zuwendungen. Die 360 Milliarden Euro Kredite sind hingegen noch größtenteils zu haben.

So groß kann die Not also gar nicht sein. Es sei denn die Corona-Hilfen sollen anderweitig verwendet werden. Sei es, um die bisherigen Staatsschulden abzutragen oder bei den Wählern ungeliebte Reformen zu vermeiden oder hinaus zu zögern.

Die Scheu vor Krediten hat anscheinend einen einfachen Grund. Offenbar ist noch gut in Erinnerung wie im Falle Griechenland die Troika aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission ein für die Schuldenstaaten strenges Regiment führte, um deren Staatsfinanzen auf halbwegs solide Pfade zu führen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020