Stadtratswahlen in Bensheim haben ihre eigenen Gesetze. Erneut hat es die Koalition nicht geschafft, die Reihen komplett geschlossen zu halten und ein Ergebnis produziert, über das hinter vorgehaltener Hand am Donnerstag eifrig diskutiert werden durfte.

22 Befürworter einer Jobvergabe an Nicole Rauber-Jung standen 20 Stadtverordnete ablehnend gegenüber. Auf dem Papier fand der Vorschlag der Christdemokraten vier Unterstützer weniger, als das Dreierbündnis rechnerisch und theoretisch auf der Haben-Seite verbuchen konnte. Hätte nur einer noch die Seiten gewechselt, die CDU-Kandidatin wäre bei einem Patt krachend gescheitert – und mit ihr die Koalition.

Müßig, aber unterhaltsam

Dabei ist es müßig, aber dennoch unterhaltsam, darüber zu spekulieren, aus welcher Fraktion die Abweichler kamen und ob der künftigen Ersten Stadträtin womöglich sogar noch mehr Mandatsträger aus dem Bündnislager die Gefolgschaft verweigert haben. Intern dürfte die nächste Sitzung der Dreierriege interessant werden.

Haben die Grünen wirklich alle – wie von Fraktionschefin Doris Sterzelmaier angekündigt – für die Bewerberin gestimmt? Was in der Wahlkabine passiert, bleibt (zum Glück) in der Regel geheim. Sitzen die Unzufriedenen in den Reihen der BfB, die als Opposition wiederholt forderte, eine Stadtratsstelle aus Kostengründen zu streichen – wenn auch nicht die des Ersten Stadtrats? Oder muss die Parteispitze der CDU Gegenströmungen aus dem eigenen Lager aushalten?

Natürlich kann man das Votum als Ausdruck der Meinungsfreiheit wider dem Koalitionszwang werten. Es zeigt aber vordringlich, dass die Zusammenarbeit des Trios drei Jahre nach der Kommunalwahl ein fragiles Gebilde bleibt, das zwar nicht kurz vor dem Einsturz steht, aber keinesfalls über ein allzu stabiles Fundament verfügt.

Nicht persönlich nehmen

Spätestens seit Donnerstag sollte auch Nicole Rauber-Jung wissen, worauf sie sich in Bensheim kommunalpolitisch eingelassen hat. Belasten oder persönlich nehmen sollte sie das Abstimmungsverhalten aber nicht, wenngleich sie sich sicherlich einen reibungsloseren Start gewünscht haben dürfte. Dass sie ab Mitte Oktober unter besonderer Beobachtung steht, wird ihr klar sein. Und das nicht wegen des Wahlergebnisses oder der am Donnerstagabend mehrfach ins Feld geführten Tatsache, dass sie die erste Frau ist, die in Bensheim einen hauptamtlichen Stadtratsposten bekleidet.

Vielmehr gilt es, sich der städtischen Baustellen anzunehmen, Halbfertiges wie am Bürgerhaus und dem Marktplatz zu einem guten Ende zu bringen und ein Konzept für die weitere Gestaltung der größten Stadt an der Bergstraße zu präsentieren.

Unstrittig kein kleines Päckchen, das die Fachfrau zu tragen hat. Zumal die Bensheimer nicht das geduldigste Völkchen sind und sie es nicht jedem recht machen kann, wird und sollte – vor allem, wenn es um Architektur und Stadtplanung geht. Da weiß mittlerweile fast jeder alles besser. Der bisherige Eindruck von Rauber-Jung lässt darauf schließen, dass sie nicht nur das berufliche Rüstzeug hat, sondern darüber hinaus sehr gut einzuordnen weiß, wie sie mit Stimmungen und Stimmungsmache umzugehen hat. Man sollte ihr allerdings die Zeit lassen, ein eigenes Profil und Gefühl für die an Befindlichkeiten nicht geraden armen Stadt zu entwickeln.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019