Freiheit statt Quote

Bergstraße.Ein Management-Kalauer geht so: Wir brauchen mehr Frauen im Vorstand. Nein, mehr Radfahrer. Wieso mehr Radfahrer? Wieso mehr Frauen? Die große Koalition in Berlin hat nun eine Frauenquote für börsennotierte Aktiengesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten beschlossen. Hier muss künftig mindestens eine Frau in den Vorstand berufen werden. Gegen eine solche Quote sind Astrid Hamker, die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, und Iris Plöger, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Zwei Frauen, die ohne Quote in Top-Positionen gekommen sind.

Warum ausgerechnet Unternehmen, per Gesetz verordnet, gesellschaftliche Schieflagen richten sollen, bleibt ein Rätsel. Der Staat kann das gerne bei Unternehmen und Behörden tun, die ihm unterstehen. Da gäbe es genug Arbeit. Alles andere ist ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Wenn die Eigentümer von Unternehmen der Meinung sind, mehr Frauen in Führungspositionen einzustellen, dann sollen sie das gerne tun. Oder eben nicht. Personalien sollten nach Qualität entschieden werden, nicht nach Quote. Sonst kommen demnächst doch noch die Radfahrer.

Und noch eins: Angeblich führen Frauen sozialer und empathischer als Männer. Martina Merz, die Vorstandsvorsitzende von Thyssen Krupp, hat gerade den größten und härtesten Kahlschlag bei Arbeitsplätzen verkündet, den es bei dem Traditionskonzern je gab.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.11.2020