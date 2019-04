Hoher Blutdruck

Das Konfliktpotenzial ist hoch, der Blutdruck bei Betroffenen schnell in ungesunden Höhen: Wenn es um Straßenbeiträge geht, herrscht bei Versammlungen schnell Ausnahmezustand. Die Forderung nach einer Abschaffung der mitunter saftigen Gebühren für Anwohner ist deshalb aus Sicht der Bürger nachvollziehbar – zumal in Nachbarstädten wie Heppenheim oder Lorsch innerhalb weniger Wochen das Thema erst auf und danach vorerst vom Tisch war.

In Bensheim hat sich die Stadtverordnetenversammlung nicht dafür entschieden, kurzen Prozess zu machen. Erst sollen die Alternativen gegenübergestellt werden, bevor man zur Tat schreitet. Eine vernünftige Vorgehensweise. Dennoch zeigte schon die erste Debatte im Parlament, dass es vermutlich keine Lösung auf dem Silbertablett geben kann, die von allen Seiten mit Applaus bedacht wird.

Thema Gegenfinanzierung

Zur Gegenfinanzierung die Grundsteuer B erhöhen? In dieser Legislaturperiode kaum durchzusetzen, ohne dass die Koalition und vor allem die BfB massiv an Glaubwürdigkeit verlieren. Wiederkehrende Straßenbeiträge? Zum hohen Verwaltungsaufwand käme unterm Strich nur eine weitere verkappte Steuer.

Ersatzlos streichen? Diese Vorstellung dürfte dem Finanzdezernenten schlaflose Nächte bereiten. Denn Bensheim ist zwar keine arme Stadt, der Haushalt aktuell und auf absehbare Zeit jedoch derart auf Kante genäht, dass zusätzliche Ausgaben im voraussichtlich sechsstelligen Bereich nicht zu stemmen sein werden. Es sei denn, man erschließt neue Einnahmequellen oder spart an anderer Stelle. Nur wo?

Der gerne ins Feld geführte Verzicht auf die sogenannten Prestigeobjekte wie den Neubau des Hauses am Markt hilft dabei höchstens, um verbale Auseinandersetzungen am Stammtisch zu gewinnen. Um im Haushalt Freiräume zu schaffen, taugt ein Investitionsstopp nur bedingt.

Der Unmut wächst

Unterm Strich darf man deshalb gespannt sein, welcher Weg aus der Verwaltung heraus favorisiert wird und wie die Fraktionen mit dem Resultat umgehen werden. Ergebnislos kann man sich mit Blick auf die Proteste in der Bevölkerung nicht vertagen.

Ohne den Untersuchungen vorzugreifen, sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, das Rad derart neu erfinden zu können, dass man eine solidarische, für alle gerechte und schmerzlos finanzierbare Variante findet – es sei denn, das Land zieht sich nicht länger aus der Verantwortung und greift den Kommunen unter die Arme. Danach sieht es momentan nicht aus, aber der Unmut in der Bevölkerung wächst stetig.

Das Engagement der in Schwanheim gestarteten Bürgerinitiative liegt deshalb nicht nur im Trend, sondern ist ein wichtiges Signal an Kommunalpolitik und Rathausspitze: Ein Festhalten am bisherigen Modus ist weder gewollt noch taugt er zur Kompromisslösung. Dass die BI mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung einen großen Rückhalt erfährt, versteht sich von selbst. Schließlich spüren die Bürger die Folgen der kommenden Entscheidung direkt im Geldbeutel – auf die eine oder andere Art.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019