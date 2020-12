Impfstoffzulassung: Schnelle Briten, langsame EU

Bergstraße.Großbritannien impft. Das Land hat den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seinem US-Partner Pfizer schon zugelassen und legt los. Und der Rest von Europa? Wartet auf die Zulassung der europäischen Zulassungsbehörde. Es scheint so, dass die Briten schneller waren, was sie auch zügig als Vorteil eines Brexits herausstellten. Und die EU ihrem Ruf als zäher bürokratischer Monolith wieder einmal gerecht wird. Ende Dezember soll über die Zulassung des Impfstoffs in Brüssel entschieden sein. Aber die Lage scheint auch nur eindeutig. Kaum jemand kennt das britische Zulassungsverfahren. Vielleicht waren die Briten zwar schnell aber nicht so genau und für die EU-Behörde gilt das Umgekehrte. Grundsätzlich ist es beruhigend, wenn mehrere Behörden in verschiedenen Ländern die Impfstoffe prüfen. Und wenn diese dann alle zum gleichen Ergebnis kommen, nämlich, dass der Impfstoff wirksam, zuverlässig und verträglich ist, dann ist das erst recht beruhigend.

