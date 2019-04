Geboren in Bensheim? Dieses Prädikat wird es bald nicht mehr geben. Die Schließung der Geburtshilfestation im Heilig-Geist-Hospital ist nicht nur für Lokalpatrioten, sondern die gesamte Region ein herber Schlag – und für viele werdende Eltern, die sich das HGH ausgesucht hatten, schlicht eine Katastrophe. Schließlich fällt man eine solche Entscheidung nicht leichtfertig, sondern in aller Regel nach reiflicher Überlegung.

Der bisherigen Erfolgsgeschichte der Artemed-Gruppe in Bensheim wird mit der Ankündigung ein unangenehmes Kapitel hinzugefügt, über das die Geschäftsführer selbst betrübt sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass betriebswirtschaftliche Gründe keine Rolle spielen. Geschlossen wird eine florierende Abteilung, weil man vom eigenen Erfolg überrollt wird und kein Fachpersonal findet. Da muss man als Außenstehender erst mal schlucken. Von den Mitarbeitern ganz abgesehen, wobei die Hebammen – Glück im Unglück – auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sein dürften.

Aushängeschild verschwindet

Natürlich mögen die Gründe aus Sicht der Verantwortlichen bedauernswert, aber nachvollziehbar sein. Für den Klinikstandort Bensheim ist es allerdings kein Freudentag, wenn das Aushängeschild, nicht mehr und nicht weniger war und ist die Geburtshilfe, von der Bildfläche verschwindet.

Das überraschende Aus wird in Bensheim hohe Wellen schlagen, da braucht man kein Prophet sein. Als das Krankenhaus unter der Regie der Universitätsmedizin Mannheim und dem Klinikverbund Südhessen in Schieflage geriet, wurde es meistens dann emotional, wenn es um die Geburtshilfe ging.

Künftig keine kleinen Bensheimer mehr? Für viele unvorstellbar. 2016 konnte dieses Horrorszenario noch abgewandt werden. Ab Herbst ist es Realität. Und dürfte in der nächsten Zeit die Debatte um das Haus am Markt völlig zu recht als Stadtgespräch Nummer eins ablösen. Denn im Gegensatz zu den Auseinandersetzungen um den Abriss und Neubau eines Gebäudes in der Innenstadt ist das vergebliche Ringen um die Zukunft der Geburtshilfe am Hospital tatsächlich ein Trauerspiel ohne Chance auf ein Happy End.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019