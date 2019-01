Kein Job für einen Laien

Es ist auf kommunaler Ebene fraglos die wichtigste Personalentscheidung in diesem Jahr: Wer sitzt ab Herbst für Helmut Sachwitz als Erster Stadtrat im Rathaus? Wer auf den Architekten nachfolgt, muss sich nicht nur als Stellvertreter des Bürgermeisters behaupten. In den Aufgabenbereich fällt bekanntlich hauptsächlich das Baudezernat – ein Ressort, das sich nicht dadurch auszeichnet, ein Tummelplatz für passionierte Beamten-Mikado-Spieler zu sein.

Immerhin muss im Optimalfall in den Teams und durch die Führungsspitze einiges bewegt werden. Da schadet es nicht, wenn man – wie bei Helmut Sachwitz der Fall – über einen beruflich fundierten Hintergrund, Erfahrungswerte und eine entsprechende Ausbildung verfügt. Besonders in einer Stadt wie Bensheim, die wächst, sich entwickelt und in den nächsten Jahren eine intelligente Stadtplanung benötigt, um alle Herausforderungen zu meistern. Das fängt bei der Innenstadt mit den bekannten Baustellen an, betrifft aber zudem das Aufstellen oder Ändern von Bebauungsplänen im gesamtem Stadtgebiet, das Gebäudemanagement und den Fachbereich Demografie.

Enormes Spektrum

Nicht umsonst kommen zwei Drittel aller Vorlagen für die Stadtverordnetenversammlung aus diesem Dezernat – was nicht als Abwertung der übrigen Abteilungen im Rathaus zu sehen ist, sondern ein Beleg für das Leistungsspektrum in den zuständigen Teams.

Um es klar zu sagen: Hinter dem Schreibtisch des Ersten Stadtrats und Baudezernenten muss eine Fachkraft sitzen. Alles andere wäre ein Risiko und weder intern noch extern zu vermitteln. Zumal die Opposition ohnehin der Meinung ist, dass der Posten auch halb-ehrenamtlich gestemmt werden könnte. Sollte dann auch noch ein Fachfremder zum Zuge kommen, nur weil er das richtige Parteibuch besitzt, braucht man nicht viel Fantasie, um sich die Stimmungslage auszumalen.

Kompetenz an erster Stelle

Den Verantwortlichen im Wahlvorbereitungsausschuss und den Entscheidungsträgern hinter den Kulissen dürfte die Gemengelage bekannt sein. Die Stellenausschreibung, die am Montag auf den Weg gebracht werden soll, wird einen ersten Fingerzeig liefern, in welche Richtung die Überlegungen gehen.

Nicht von Nachteil wäre es sicherlich, wenn im rein männerdominierten Magistrat künftig eine Erste Stadträtin mitreden könnte. Aber auch hier gilt: Die fachliche Kompetenz sollte an erster Stelle bei den Auswahlkriterien stehen.

