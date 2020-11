Bergstraße.Keine Perspektive auf den Kanaren

Die Strecke von Marokkos Südwesten bis auf die Kanarischen Inseln lässt sich mit einem Boot in etwa acht Stunden zurücklegen. Sie ist die derzeit am wenigsten kontrollierte Flüchtlingsroute nach Europa. Und so ist die Zahl der Flüchtlinge aus Nordafrika auf die Kanaren in diesem Jahr kräftig gestiegen. Seit Januar waren es mehr als 18.000. Seit Oktober sind drei Viertel Marokkaner. Eine Bleibeperspektive haben, anders als Menschen aus anderen Teilen Afrikas, die wenigsten.

Spaniens Regierung will die Flüchtlinge zu recht nicht aufs Festland lassen. Sie fürchtet einen Sog und noch mehr machten sich auf den Weg. Leider lässt die Europäische Union Spanien alleine. Politischer Druck auf Marokko ist vonnöten, von allen, auch der Bundesregierung. Es geht darum, dass die Regierung in Rabat es den Schleppern nicht so einfach macht und die Menschen vor Ort davon überzeugt, dass in Europa für sie nicht Milch und Honig fließen werden.

Auch Wirtschaftshilfe für Marokko wäre ein Thema. Wobei, im Global Competitiveness Index, der die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern misst, belegt Marokko Platz 71 von 137 Ländern, im Index für wirtschaftliche Freiheit liegt das Land auf Platz 86 von 180 Ländern. Marokko ist zwar keine Demokratie im deutschen Sinne, aber für afrikanische Verhältnisse geht es sehr demokratisch und vor allem weitgehend friedlich zu. Keiner der üblichen Gründe (Krieg, Armut) also, sich auf den gefährlichen Weg Richtung Kanaren zu machen. Vor allem mit der Perspektive bald wieder zurückgeschickt zu werden. Denn es regt sich Widerstand auf den Inseln. Und wenn nach Corona erstmal die Touristen zurückkommen, wird der stark wachsen. Besser also jetzt schon eine Rückführung vorbereiten, bevor die Angelegenheit eskaliert.

