Mein Europa!

Ich kannte als Kind weder meinen Großvater mütterlicherseits noch den väterlicherseits. Die sind, zusammen mit vielen anderen ihrer Generation aus Europa, im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Damals wurden auch Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, wie meine Großmutter und meine Mutter. So sah ihr Europa aus.

Heutzutage sind Mütter nicht mehr auf der Flucht, viele Enkel kennen ihre Großväter. Zu verdanken haben sie das Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs nämlich die Erkenntnis, dass das Leben friedlicher und schöner ist, wenn man nicht mehr aufeinander schießt und Großväter besser auf Spielplätzen mit ihren Enkeln als auf Schlachtfeldern aufgehoben sind.

Interrail statt Konferenzen

An Europa gibt es heute wahrlich viel zu kritisieren. Da ist eine Europäische Union, die die Abschaffung der Sommerzeit beschließt, aber dann keine Idee hat, wie das einheitlich und vernünftig umgesetzt werden kann. Ein kostenloses Interrail-Ticket für alle Jugendlichen in Europa haben sie auch nur eingeschränkt hinbekommen. Obwohl Bahntickets für alle Jugendlichen weitaus mehr zur Völkerverständigung beitragen würde als alle Politikerkonferenzen zusammen.

Dass die Briten die EU verlassen wollen, liegt bestimmt nicht nur an ihnen. Zu einer Trennung gehören immer zwei. Und die Tatsache, dass immer mehr Populisten, zwar mit großer Klappe, aber kleinen Inhalten obenauf sind, spricht auch nicht gerade für eine umsichtige Politik aus Brüssel in den letzten Jahren.

Wolkige Visionen aus Paris

Seit einiger Zeit gibt es zwar einen französischen Präsidenten, der immer mal wieder wolkige Europa-Visionen von sich gibt, es am Ende aber auf seine charmante Art wohl nur auf deutsches Geld abgesehen hat. Die Bundesregierung hingegen widersetzt sich hartnäckig einer gemeinsamen und auch kostensparenden EU-Sicherheitspolitik, weil sie bei Rüstungsexporten bremst.

Schließlich wäre da noch der selbsternannte Ober-Europäer, EU-Kommisssionspräsident Jean Claude Juncker. Der spricht viel von europäischer Solidarität, aber zuhause dient er sein Land Luxemburg internationalen Konzernen als Steuerparadies an, zum Schaden aller anderen EU-Partner. Und wozu bitteschön braucht das Europäische Parlament zwei Standorte, Brüssel und Straßburg?

Ärgerlich und teuer

Das alles ist sehr ärgerlich und sehr teuer. Doch das alles nehme ich, wenn auch zähneknirschend in Kauf, wenn ich weiterhin ohne Grenzkontrollen durch Europa reisen kann und dort in aller Regel freundlich empfangen werde. Wenn ich nirgendwo mehr Lira oder Peseten für meine D-Mark eintauschen muss so wie früher. Wenn ich mich mitfreuen kann, wenn Städtepartnerschaften gelebt werden und ein Schüleraustausch neue Freundschaften begründet.

Das ist mein Europa. Und das ist mir allemal lieber als das meiner Großväter. Und damit das mindestens so bleibt, möglichst aber besser wird, gehe ich am Sonntag wählen.

