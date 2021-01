Nächster Stuss aus Brüssel

Bergstraße.Nachdem sich die Europäischen Kommission in Brüssel schon bei der Organisation von Impfstoff als grob unfähig erwiesen hat, plant sie nun einen EU-Impfpass. Doch den braucht kein Mensch. Denn jeder, der in seinen gelben Impfausweis schaut, wird sehen, der ist international. Erkennbar am Signet der Weltgesundheitsorganisation WHO. In Deutschland entspricht der Impfausweis den aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Er ist in drei Sprachen verfasst und mit seinen 28 Seiten dick genug, dass er ein ganzes Leben lang genutzt werden kann. Auch in Corona-Zeiten. Der Hausarzt sollte gelegentlich (und nicht alle 10 Jahre) einen Blick hinein werfen, um zu sehen, ob der Impfschutz noch gewährleistet ist. Nachholimpfungen sind in jedem Lebensalter sinnvoll und möglich. Es braucht auch dazu keine neue Impfpässe-Bürokratie.

