Es gibt Eigentore, bei denen läuft alles schief. Erst hat man kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Es gibt aber auch Eigentore, die mit langem Anlauf als Folge von Fehleinschätzungen produziert werden – und bei denen am Ende gleich mehrere Verursacher ihre Finger im Spiel haben.

Die Sanierung des Bensheimer Bürgerhauses fällt eindeutig in diese zweite Kategorie. Sagenhafte elf Millionen Euro soll die Modernisierung des 70er-Jahre-Baus nun kosten. Wer bereits bei den bisher geschätzten 8,89 Millionen Euro aus dem Kopfschütteln nicht mehr herauskam, dürfte nun kurz vorm Schleudertrauma sein.

Über der Schmerzgrenze

Eine Summe jenseits der von Bürgermeister Richter postulierten Schmerzgrenze von zehn Millionen Euro sind ein viel zu hoher Preis für einen Neubau auf den Grundmauern eines Gebäudes, das von der Denkmalpflege als Schandfleck abqualifiziert wurde. Über das Urteil der Behörde und die daraus resultierenden teuren Folgen kann man zwar abendfüllend diskutieren, sie sind letztlich aber nur eine weitere Anekdote in einer Geschichte, die nicht als ruhmreich in die Stadthistorie eingehen wird.

Zuerst gelang es der damaligen Rathausspitze nicht, die Bürger von einem Neubau zu überzeugen. Die harte Auseinandersetzung mit der BI spaltete stattdessen die Stadt und hinterließ tiefe Gräben. Der anschließende Bürgerentscheid brachte zwar keine rechtlich bindende Mehrheit für die Sanierungsbefürworter, kommunalpolitisch traute sich aber niemand mehr, die Wörter Neubau und Bürgerhaus unfallfrei in einem Satz unterzubringen.

In eine Sackgasse manövriert

Nach der Kommunalwahl 2016 pochte die BfB als neuer Juniorpartner von Schwarz-Grün auf die Umsetzung des angeblichen Bürgerwillens und stieg erst ins Dreierbündnis ein, als CDU und Grüne die Sanierung mittrugen und der Bürgermeister keinen Widerspruch einlegte, um den Koalitionsfrieden nicht zu torpedieren.

So bog man mit der Faust in der Tasche in eine Sackgasse ein, aus der es kein Entkommen gab. Dass die Bürger mittlerweile willens wären, einen solchen Betrag für den Umbau zu zahlen, darf stark angezweifelt werden. Zumal von einem Werterhalt, der damals vehement von der Bürgerinitiative gefordert wurde, nicht mehr die Rede sein kann – und der vom Denkmalschutz auch nie akzeptiert worden wäre. Man stelle sich nur mal vor, irgendjemand hätte sich vor über sechs Jahren schon die Mühe gemacht, mit der Behörde zu sprechen . . .

So bleibt die bittere Erkenntnis, dass nicht nur städtebaulich eine Chance vertan wurde, in dem man einen Neubau auf dem Hoffartgelände zwangsweise zu den Akten gelegt hat. Die schlechtere Alternative kostet auch so viel Geld, dass der Finanzdezernent eigentlich reflexartig alle städtischen Konten einfrieren lassen müsste.

Immerhin saß Stadtrat Adil Oyan beim Pressegespräch im Rathaus mit am Tisch, im Gegensatz zum Baustadtrat Helmut Sachwitz. Der hielt als Verfechter eines Neubaus schon frühzeitig eine Sanierung für wenig Geld bei gleicher Optik für nicht umsetzbar – und hält sich nun zurück.

Baustopp bringt nichts

An Gegenwind und hämischen Kommentaren dürfte es in der öffentlichen Debatte in den nächsten Tagen sicher nicht mangeln. Erreichen wird man damit aber nichts. Denn ein Ende mit Schrecken (sprich Baustopp) bringt weder das ausgegebene Geld zurück, noch kommt man einer konstruktiven Lösung näher. Der Zug ist längst abgefahren. Das Bürgerhaus hat man auftragsgemäß innerlich in Schutt und Asche gelegt, das Gebäude ist nur noch eine leere Hülle. Im Rathaus sollte man inständig darauf hoffen, dass die satte Kostensteigerung und die längere Bauzeit die letzten Hiobsbotschaften waren, die man im Zusammenhang mit dem Bürgerhaus verkünden musste.

Letztlich hilft ein rückwärtsgewandtes Jammern und Klagen jedoch nicht weiter. Die Situation ist verfahren genug. Bis zur Einweihung im Frühjahr 2020 wären aber alle Entscheidungsträger gut beraten, ein vernünftiges und tragfähiges Vermarktungskonzept zu präsentieren.

Wenn man sich schon ein modernisiertes Bürgerhaus für elf Millionen Euro leisten muss, dann versteht es sich eigentlich von selbst, dass es nicht nur an ein paar Tagen im Monat belegt sein kann. Sonst fährt man – um im Bild zu bleiben – in der Sackgasse gleich mit Vollgas an die nächste Wand.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018