Unter Zugzwang

Die Kinderbetreuung reißt jährlich ein großes Loch in den städtischen Haushalt. Daran wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Mehr als zehn Millionen Euro mussten 2018 zugeschossen werden, Tendenz steigend.

Die größte Stadt an der Bergstraße wächst und ist trotz hoher Mieten und teilweise horrender Grundstückspreise gerade für junge Familien ein angesagter Wohnort. Das führt einerseits dazu, dass der demografische Wandel nicht so hart zuschlägt wie noch vor zehn Jahren prognostiziert. Es hat aber andererseits zur Folge, dass bei der Kinderbetreuung dringend nachgebessert werden muss. Der Bedarf kann aus dem Bestand längst nicht mehr gedeckt werden.

Keine Alternative

Die Stadt reagiert darauf mit einem Ausbauprogramm, das es in der Kürze der Zeit in Bensheim so noch nicht gegeben hat. Millionen werden in Neubauten gesteckt, wo es möglich ist, werden bestehende Kitas aufgestockt, um mehr Kinder aufnehmen zu können.

Mit Blick auf die familienfreundliche Marke, mit der sich Rathausspitze und Kommunalpolitik gerne schmücken, ist das zwingend notwendig. Zum einen besteht ein rechtlicher Anspruch, zum anderen kann man es sich kaum leisten, gegen Heerscharen protestierender Eltern einen Notstand verwalten zu müssen. Sprich: Es gibt momentan kaum eine Alternative, als tief in die Tasche zu greifen. Nicht umsonst spricht Bürgermeister Richter in diesem Zusammenhang weniger von einem Problem als vielmehr von einer Herausforderung, der er sich gerne stellt, sichert eine ständige Blutauffrischung doch die Zukunft der Stadt.

Ob man das Dilemma allerdings hätte kommen sehen müssen, ist eine Frage, die sich die Verantwortlichen mit Blick auf die künftige Entwicklung durchaus stellen sollten. Denn aktuell laufen die Planungen getrieben von den Bedürfnissen, Zwängen und einem nicht zu verachtenden Zeitdruck.

Wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht, kann vielleicht tatsächlich nicht seriös vorhergesagt werden. Es wäre aber wünschenswert, wenn man zumindest auf alle realistischen Eventualitäten vorbereitet ist. Zumal in den bisherigen Prognosen die großen Neubaugebiete wie Euler mit weit über 200 Wohneinheiten noch gar nicht berücksichtigt sind – von den vielen mittleren und kleinen Bauvorhaben ganz zu schweigen.

Immerhin kann sich die Stadt bei der Umsetzung auf verlässliche Partner wie das Familienzentrum verlassen. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren professionell aufgestellt, um den Betrieb von Kindertagesstätten zu schultern – und dadurch sein ohnehin schon umfassendes Aufgabengebiet deutlich ausgeweitet. In der momentanen Situation durchaus ein Glücksfall für Bensheim. Denn der jüngste Spatenstich für die Kita Hollerbusch wird nicht der letzte in der näheren Zukunft gewesen sein.

Mittwoch, 31.10.2018