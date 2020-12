Von Tübingen lernen

Bergstraße.Gute Politiker gelten bei weniger guten Politikern schnell als Besserwisser. Boris Palmer ist bekannt als Besserwisser und Besserkönner. Das zeigt sich auch im Umgang mit der Corona-Krise in Tübingen. Dort ist er Oberbürgermeister. Tübingen hat sich auf den Schutz der Risikogruppen konzentriert, das sind die Alten. Das hat Palmer aus den Entwicklungen in Italien im Frühjahr gelernt, sagt er. In Tübingen gibt es reservierte Einkaufszeiten für Senioren von 9 Uhr bis 11 Uhr, subventionierte Rufbusse und Taxis für die Älteren zum Preis von Bustickets, Schnelltests für Angehörige vor Besuchen in Alten- und Pflegeheimen. Und die Mitarbeiter dort unterziehen sich regelmäßig Corona-Tests. Das alles hat dazu geführt, dass die Corona-Zahlen in Tübingen (Inzidenzwert unter 90) unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Und bevor die Berliner Politikerkaste wieder über „Hammerhart-Lockdown“ und ähnliches schwadroniert, lohnt ein Blick nach Tübingen. Dort können sie nämlich lernen, nämlich wie man vieles richtig macht.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.12.2020