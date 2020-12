Vorbilder an der (Impf-) Nadel

Bergstraße.Es ist wohl nur noch eine Frage von Tagen oder höchstens Wochen, bis der lang ersehnte Corona-Impfstoff verfügbar ist. Dann kann das große Impfen losgehen. Doch nicht alle sind begeistert. Nur rund die Hälfte aller Deutschen will sich laut Umfragen impfen, das ist viel zu wenig, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Um die Impfbegeisterung zu heben und für Glaubwürdigkeit zu sorgen, könnten sich zuerst die Chefs der Impfstoffhersteller in einer groß angelegten Werbekampagne zuerst impfen lassen. Parallel dazu oder tags darauf die komplette Bundesregierung und die Landesregierungen mit samt Parlamentsabgeordneten. Um die weniger an Politik Interessierten zu gewinnen können sich auch Lieblinge der Nation für eine Impf-Kampagne werben. Als da wären: Fußballstars (Manuel Neuer oder gar regionale Fußballgötter wie Alex Meier), Schauspieler (etwa alle Tatort-Kommissare, allen voran Professor Börne aus Münster) und Künstler sonstiger Couleur (von Apache 207 bis Helene Fischer) Also: Impf-Vorbilder vortreten, Pieks abholen und dabei kräftig die Werbetrommel rühren.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.12.2020