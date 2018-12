Warten auf Impulse

Nicht mehr lange und das alte Jahr ist abgewickelt, zum Abschuss freigegeben und standesgemäß mit Böllern und Raketen verabschiedet – inklusive Feinstaubwerten, gegen die selbst eine Armada von alten Dieseln nicht anstinken kann. Aber das ist ein anderes Thema.

In Bensheim hat man 2018 hingegen kein Feuerwerk abgebrannt – weder sprichwörtlich noch im Wortsinn (siehe Winzerfest). Die Modernisierung des Bürgerhauses hat eine Entwicklung genommen, mit der selbst die schärfsten Kritiker in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet hätten. Die sagenhafte Summe von elf Millionen Euro – dafür hätte man ja fast schon zweimal das Haus am Markt neu bauen können – verhagelt selbst Bürgerhausbewahrern die Laune.

Lamentieren hilft an dieser Stelle aber nicht weiter. Die Verantwortlichen im Rathaus und bei der MEGB müssen stattdessen hoffen, dass das falsche Pferd, auf das sie setzen mussten, nicht noch kostspieliger wird, und dringend ein Nutzungskonzept erarbeiten, das dem Bürgerhaus 2.0 volle Säle an möglichst vielen Tagen im Jahr bringt. Ansonsten wäre das Debakel perfekt.

Über den Kirchturm hinaus

Der Blick zurück im Zorn mag zur Vergangenheitsbewältigung mitunter förderlich sein. Für Bensheim kommt es 2019 aber darauf an, über den eigenen durchaus hohen Kirchturm hinaus zu blicken. Damit die Entwicklung der Innenstadt nicht weiter stagniert, bedarf es einer Initialzündung. Ob diese vom Marktplatz ausgeht, muss – Stand jetzt – angezweifelt werden.

Der Neubau des Hauses am Markt ist ein wichtiger Baustein für die angestrebte Belebung der Fußgängerzone. Verankert im Bewusstsein eines Teils der Öffentlichkeit sind aber nicht die Chancen, die ein solches Vorhaben bietet. Vielmehr wird weiterhin über die Sinnhaftigkeit debattiert. Bei Kosten von deutlich mehr als fünf Millionen Euro und der steinigen Suche nach einem Gastronomen keine Überraschung.

Alle Puzzleteile notwendig

Für die Marktplatz-Pläne von Bürgermeister Rolf Richter wären gute Nachrichten deshalb fast schon elementar. Dem Vernehmen nach soll man sich mit einer Bistrokette als Betreiber der Gasträume nahezu handelseinig sein. Familienzentrum und Hospiz-Verein sind ohnehin mit im Boot.

Um den Marktplatz zu revitalisieren, bedarf es aber mehr als nur eines Neubaus am oberen Ende. Die denkmalgeschützten Fachwerkhäuser Marktplatz 2/3 müssen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und auf ein stabiles Fundament gestellt werden. Das ist keine neue Erkenntnis. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer werden auch nach dem Jahreswechsel nicht einfacher. Allerdings wird auch der Zustand der Gebäude nicht besser – und mittelfristig können die Pläne von Richter nur aufgehen, wenn alle Puzzleteile komplett sind.

Trotzdem bleibt die Lage angespannt. In der Stadtgesellschaft brodelt es an verschiedenen Ecken. Die vermehrt auftretenden Ausbrüche mögen nicht immer von sachlicher Natur sein und bewegen sich dabei des Öfteren jenseits der Grenze des Zumutbaren. Sie müssen aber als Ausdruck einer kollektiven Unzufriedenheit gewertet werden, die unterschiedliche Ursprünge hat. Das macht es für die Verantwortlichen im Rathaus und in der Kommunalpolitik nicht einfacher. Sie mussten im Jahresverlauf erkennen, dass ein gut organisierter Widerstand aus der Bevölkerung durchaus seine Wirkung nicht verfehlt, ob einem das nun zusagt oder nicht. Diesen Strömungen gilt es auch im neuen Jahr Beachtung zu schenken, wobei sich die Protestbewegungen selbst auf einem schmalen Grat zwischen berechtigten Interessen und persönlichen Animositäten bewegen. Ein Drahtseilakt für alle Beteiligten, Fortsetzung 2019 garantiert.

Was passiert am Neumarkt?

In die Karten könnte Bürgermeister Richter und Kollegen spielen, dass sich am Neumarkt-Center plötzlich und unerwartet eine mögliche positive Entwicklung abzeichnet. Ob aus dem Hoffnungsschwimmer aber eine handfeste städtebauliche Planung wird, bleibt abzuwarten. Für den prominentesten Leerstand der Stadt gab es schon viele Ideen, umgesetzt wurde nichts. Zumal bisher nichts bekannt ist, außer, dass die Stadt für den Fall der Fälle Geld im Haushalt stehen hat. Nur: Sollte tatsächliche eine pfannenfertige Lösung aufgetischt und zeitnah umgesetzt werden, könnte diese den dringend benötigten Impuls für die Innenstadt liefern – und dem Bürgermeister Luft verschaffen. Man darf gespannt sein.

Keine Langeweile

Langweilig wird es 2019 ohnehin nicht. Die Stadt muss nach wie vor auf den fehlenden bezahlbaren Wohnraum und den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen reagieren. Dass Bensheim trotz hoher Mietkosten und Grundstückspreise ein angenehmer Ort zum Leben und Aufwachsen ist, trägt – so paradox es klingen mag – nicht zur Entspannung der Lage bei.

Untätigkeit kann man der Rathausspitze in diesem Punkt keineswegs unterstellen. Selten wurden in der Bensheimer Geschichte so viele Wohnungsbauprojekte auf den Weg gebracht – flankiert von den zwangsläufig aufkeimenden Diskussionen über Flächenverbrauch und Verkehrsbelastung. Erkenntnisse könnte der Verkehrsentwicklungsplan liefern, der 2019 neu aufgelegt wird und von dem man sich unter anderem Antworten erhofft, wie man die staugeplagte Wormser Straße wieder in den Griff kriegen will. Im Interesse von Anwohnern und Pendlern sollte dort eine intelligente Lösung gefunden werden.

Zwei Führungsposten

Um zwei Führungsposten im Rathaus wird es in den kommenden zwölf Monaten ebenfalls gehen. Für Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz muss ein Nachfolger (oder eine Nachfolgerin) gesucht werden. Und Bürgermeister Rolf Richter steht vor dem Ende seiner ersten Amtszeit. Die nächste Wahl ist zwar erst 2020, ob der gebürtige Bensheimer erneut antreten will, dürfte bereits in der zweiten Hälfte des neuen Jahres verkündet werden. Einfach wird sich Richter die Entscheidung sicherlich nicht machen, die heftigen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate haben auch bei ihm Spuren hinterlassen.

Unterm Strich bietet 2019 somit ausreichend Zutaten für unterhaltsame Debatten und wegweisende Entscheidungen. Den Bensheimern werden die Stadtgespräche nicht ausgehen – irgendwie eine beruhigende Nachricht zum Jahreswechsel.

