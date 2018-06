11 000 Euro für neue Spielgeräte

Anzeige

Elmshausen.Wie aufs Stichwort knallte bei der Begrüßung durch Ortsvorsteherin Sabine Fischer der erste Sektkorken anlässlich des freudigen Ereignisses, der Einweihung des komplett erneuerten Kinderspielplatzes am TSV-Sportplatz in Elmshausen. Guten Grund zum Feiern gibt es für alle an dem im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm in die Tat umgesetzten Projekts.

Zusammen mit Bürgermeister Andreas Heun waren sich die zahlreichen Anwesenden einig, ein gelungenes Beispiel kommunalpolitischer Zusammenarbeit zu einem guten Abschluss gebracht zu haben. Nachdem bereits vor zwei Jahren der Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus im Heidenfeld komplett saniert wurde, verfügt Elmshausen nun über einen weiteren Glanzpunkt im Sinne eines Kinder- und familienfreundlichen Lautertals, wie es Heun beschrieb.

Initiative des Ortsbeirats

Die Initiative ging seinerzeit vom Elmshäuser Ortsbeirat aus. Gemeinsam mit den Fördervereinen der Grundschule und der Kindertagesstätte, über die auch die Kinder direkt in die Planungen einbezogen wurden, dem Verband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße und der Verwaltung wurden die Gestaltung des Platzes besprochen und Spielgeräte ausgewählt.