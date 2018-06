Anzeige

Elmshausen.Viel los sein wird am kommenden Wochenende auf dem Sportplatz des TSV Elmshausen. Am Freitag, 15. Juni, findet ab 13.30 Uhr zum sechsten Mal der DB-Energie-Cup statt. Dabei treten 15 Mannschaften der DB-Energie aus ganz Deutschland gegeneinander an. Höhepunkt wird ein Einlagespiel des Vorstandes der DB gegen eine gemischte Mannschaft des TSV-Vorstandes und der Altherren sein.

Hobbykicker spielen am Samstag

Weiter geht es am Samstag, 16. Juni, mit dem traditionellen Hobbykicker-Turnier des TSV. Zehn Mannschaften aus dem und der näheren Umgebung werden um den Turniersieg spielen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen, Neuerung beim Hobbykicker-Turnier ist ein Fun-Spiel das in die Wertung einbezogen wird. Beginn des Turniers ist um 12 Uhr, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Alle DFB-Spiele auf Leinwand

Zum Abschluss des Wochenendes lädt der TSV die Bevölkerung am Sonntag, 17. Juni, zum ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko zum Public-Viewing auf Großbildleinwand ab 16 Uhr in das Vereinsheim ein.